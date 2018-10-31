Didim'de sahil güvenlik ekiplerinden caretta caretta seferberliği

Didim'de ayaklarına misina dolanan bir caretta caretta'nın kurtarılması için sahil güvenlik ekipleri seferber oldu. Kıyıya getirilen deniz kaplumbağası yapılan müdahalenin ardından denize bırakıldı.

Didim açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler deniz üzerinde caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasının çırpındığını fark etti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından bota alınan yaralı caretta caretta'nın durumu Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) haber verildikten sonra Didim Marina'sına getirildi. Yapılan müdahale ile ayaklarına dolanan misinadan kurtarılan caretta caretta caretta caretta üzerinde herhangi bir kesik izi bulunmadığı tespit edildikten sonra tekrar denize bırakılarak, doğal yaşamına geri gönderildi.

-Vettur sitesi sahiline caretta caretta ölüsü vurdu

Didim'de bir yandan sahil güvenlik ekipleri tarafından bir caretta caretta hayata döndürülürken, aynı anda bir başka üzücü haber geldi. Vettur Sitesi sahilinde sahile vuran deniz kaplumbağasının ölü olduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde bir darp ya da kesi izine rastlanmayan caretta carettanın ağlara takıldığı ve daha önceden öldüğü tespit edildi. Gerekli inceleme yapılan caretta caretta da ayrıca DNA araştırması için doku örneği alındı.