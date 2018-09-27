Didim'de sanayi sitelerinin üst yapıları tamamlanıyor

Didim Belediyesi ile Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın sanayi sitelerinin üst ve alt yapılarıyla ilgili başlattıkları çalışmalar Küçük Sanayi Sitesi ile devam ediyor.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Başkan Yardımcısı Nihat Özçevik ile Oda yönetim kurulu üyesi ve Sanayi esnaflarında Ekrem Arslan birlikte küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.

Sanayi esnafı ile sohbet eden Başkan Atabay, geçen aylarda yaptıkları toplantının neticesinde esnafa verdikleri sözü yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek; “Yaz sezonu bitti, sizlere sanayimizin düzenlenmesi konusunda verdiğimiz sözler vardı; ilk adımı başlatıyoruz. Sanayinin bozuk olan yolları ile altyapıda yaşanan sıkıntıları Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte çözmek için çalışacağız. Buradaki sıkıntıları yerinde gördük; Kısa sürede sanayiyi kullanışlı ve sorunlarından arındırılmış halde tamamlayacağız” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ise, belediye ile ortaklaşa yaptıkları sanayi sitelerinin sorunlarının çözümünde ilk olarak 1. sanayi sitesinin sorununun çözdüklerini belirterek; “Küçük sanayi sitemiz içinde belediye başkanımızla görüşmeler yaptık; esnaflarımızla toplantılar düzenledik. Sezon bitince de belediyemiz çalışmalara başladı. İnşallah kısa sürede burası da güzel hale gelecek. Bu süreçte bizlerde elimizden gelen desteği vereceğiz. Esnaflarımızda durumdan memnun; Bu tür işbirlikleri güzel sonuçları doğuruyor” dedi.