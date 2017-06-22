Didim’de şehit aileleri ve gaziler TŞOF’nin iftarında ağırlandı

Tesislerdeki iftar yemeğine Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ve eşi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu ve eşi, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı ve eşi, İlçe Müftüsü Ahad Taşçı, AK Parti Didim İlçe Başkanı Cenk Ünlü, Didim Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sefer Tatar ile Didim’de ikamet eden Gaziler ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.

İftar yemeği öncesinde Kuran- kerim okundu; orucun açılmasının ardından İlçe Müftüsü Ahad Taşçı tarafından dua edildi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Didim Dinlenme tesisleri Müdürü Talip Özen, her yıl Ramazan ayında Şehit ailelerine ve Gazilerine yönelik düzenledikleri iftar yemeğini bu yılda gerçekleştirmenin onurunu yaşadıklarını belirterek, katılım sağlayanlara teşekkür etti.