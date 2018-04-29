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29 Nisan 2018 15:00

Didim’de semalar uçurtmalarla doldu

Aydının Didim İlçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan Didim Belediyesi Geleneksel “Uçurtma “Şenliği” düzenlendi.

Didim’de semalar uçurtmalarla doldu

29 Nisan 2018 15:00

Etkinliğe Didimliler büyük ilgi gösterdi.


Mavişehir Mahallesinde denize sıfır mesire alanında gerçekleşen şenlikte toplam 3500 uçurtma dağıtıldı. Belediye tarafından Ücretsiz dağıtılan uçurtmalara çocuklar büyük ilgi gösterdi. Güzel havada gerçekleşen şenlikte, çocuklara ayrıca yüz boyama yapılırken uçurulan uçurtmalar gökyüzünde renk cümbüşü oluşturdu.


İnteraktif oyunlar, şişme oyun gösterilerinin de yer aldığı şenlikte Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay. Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, çocuklarla yakından ilgilenip, bir süre sohbet etti.


Başkan Atabay her yıl gerçekleştirdikleri uçurtma şenliğinde çocukların ve ailelerin hoş vakitler geçirdiklerini belirterek, kendilerinde bu mutluluğa ortak olduklarını söyledi.




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