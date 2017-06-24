Didim’de sezon başlarken, Başkan Esnafla bir araya geldi

Deniz Atabay, esnafla bir araya geldi.

Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan yardımcısı Metin Destici, birim amirleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Turizm sezonunun zor geçeceğini turizm ile ilgilenen herkes tarafından bunun bilindiğini belirten Atabay, “Maalesef hem memleketimizin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomi ortam, hem de coğrafyamızdaki sıkıntılı durum turizmi etkiliyor. Terör belası gibi bir olgu olduğu sürece bundan en çok ve ilk etkilenen turizm sektörü oluyor. İnsanlar tatilden kolayca vazgeçebiliyor. Bunun için çaba göstermek lazım” dedi.

Her yıl bu toplantıları yaptıklarını belirten Atabay “Bizim geçen yıllarda ’Altınkum Güzelleştirme ve Sağlıklılaştırma Projesi’ çalışması vardı. Oldukça zor bir projeydi ve bunu esnafımızla beraber gerçekleştirdik. Fiziki anlamda orayı düzgün bir hale getirmiştik. Fakat özellikle geçen sene ‘Sezon çok iyi geçmeyecek’ düşüncesiyle yönetim olarak kuralları esnetmek istedik ama bugün görüyorum ki, Altınkıum Yalı Caddesi’nde ipin ucu kaçmış vaziyette. Fiziki anlamda düzenleteceğiz dedik ama manzara ortada. Altınkum kimsenin malı değil, bizim de değil. Hepimizin ortak değeri” diye konuştu.

"Kargaşa hakim"

İnsanların tatile para harcamak için çıktıklarını dile getiren Başkan Atabay “Belki 3 gün Didim’de kalacak, 4 gün Bodrum’a gidecek, 2 gün Marmaris’e gidecek. Ama her gittiği yerde para harcayacaktır. Bugün insanlar ilçemizde para harcamıyorsa, esnaf bunun sebebini iyi düşünmeli. Ayrıca şu anki manzarayı herkes bir gözünün önüne getirsin. Nezih ortamlar tabii ki de var ama görsel olarak inanılmaz kargaşa var. Açtığımız mekanlardan para kazanacaksak, düzgün çalışan, gelen müşteriyi ürkütmeyen ve servisini verecek insanları baş tacı yapmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

“Kendi ayağımıza sıkıyoruz"

Başkan Atabay, konuşmasında esnaflara da uyarıda bulunarak “Didim’de Altınkum Apollon Tapınağı gibi bir değerdir. Buralara deniz, kum ve güneş gibi herkesin ortak malıdır. Biz üzerimize düşen vazifeyi yapıp, orayı çok daha iyi hale getirerek tüm Didim’e fayda sağlamamız, ekonomik kazanç kazandırmak lazım. Ama şu an biz kendi ayağımıza sıkıyoruz. O kargaşa içerisinde kimse malını gerçek değerinde satamaz.” dedi.

Başkan Atabay, konuşmasının sonunda Altınkum Yalı Caddesi’nde uygunsuz uygulamaları sinevizyon eşliğinde göstererek, esnafın bu uygulamalardan uzak durmasını istedi.

Toplantıya katılan esnaflar da yaşadıkları eğlence vergisi ücretleri, saat 00.00’dan sonra müzik sesini kısma, ruhsat ve görsellik gibi problemlerini anlatarak çözüm yolu istedi.