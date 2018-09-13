Didim'de silahlı kavga; 1 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde, iki taraf arasında çıkan kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Didim Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda E.T ile H.T arasında alacak- verecek nedeniyle çıkan tartışmada E.T. tabancayla H. T.'ya ateş ederek bacağından yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi tarafından Didim Devlet Hastanesine kaldırılan H.T. nın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay yerine gelen Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa surede yakalanan E.T. Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.