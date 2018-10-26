Didim'de sıra küçük sanayi sitesinde

Deniz Atabay, küçük sanayi sitesinde devam eden üst ve altyapı çalışmalarını yerinde takip etti.

Didim Belediyesi ile Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle sanayi sitelerinin sorunlarına yönelik çalışmaları Küçük sanayi sitesinde devam ediyor. Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Atabay hem çalışmaları yakından takip etti, hem de esnaflarla bir araya geldi. Sanayi içerisinde yolların yeniden düzenlenerek parke taşı döşenmesi ve altyapı çalışmalarının sürmesi noktasında çalışmalardan memnun kalan sanayi esnafı, çalışmaların kısa sürede tamamlanması noktasında temennilerini dile getirdi.

Başkan Atabay ise söz verdikleri çalışmaları gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, tüm bölgede çalışmaları kısa sürede tamamlayarak sanayi esnafının iyi bir görünüme kavuşacağına inandığını belirtti.