İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de sıra küçük sanayi sitesinde

Didim Belediye Başkanı A.

Deniz Atabay, küçük sanayi sitesinde devam eden üst ve altyapı çalışmalarını yerinde takip etti.


Didim Belediyesi ile Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle sanayi sitelerinin sorunlarına yönelik çalışmaları Küçük sanayi sitesinde devam ediyor. Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Atabay hem çalışmaları yakından takip etti, hem de esnaflarla bir araya geldi. Sanayi içerisinde yolların yeniden düzenlenerek parke taşı döşenmesi ve altyapı çalışmalarının sürmesi noktasında çalışmalardan memnun kalan sanayi esnafı, çalışmaların kısa sürede tamamlanması noktasında temennilerini dile getirdi.


Başkan Atabay ise söz verdikleri çalışmaları gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, tüm bölgede çalışmaları kısa sürede tamamlayarak sanayi esnafının iyi bir görünüme kavuşacağına inandığını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.