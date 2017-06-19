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19 Haziran 2017 11:10

Didim’de siyah-beyaz düğün

Aydın’da yaşamlarını birleştiren genç çift taraftarı oldukları Beşiktaş’a olan bağlılıklarını da nikahlarında gösterdi.

Didim’de siyah-beyaz düğün

19 Haziran 2017 11:10

Genç çift Nikah işleminin ardından genç çift kartal pozu vererek, mutluluklarını tuttuğu takımın simgesiyle paylaştı.


Aydın’ın Efeler İlçesinde yaşayan ve aynı zamanda Beşiktaş tutkunu olan Süleyman Vural ile Evrim Sakarya nikah törenlerine siyah beyaz forma ile katıldı. Beşiktaş aşığı olan Süleyman Vural ile Evrim Sakarya Efeler Belediyesinin Çeştepe Nikah Salonunda düzenlenen nikah törenine genç çift arkalarında Beşiktaş kulübünün kuruluş yılı olan “1903” yazılı siyah forma ile gelirken, damat Süleyman Vural beyaz pantolon, gelin Evrim Sakarya ise beyaz etekle katıldı. Genç çift uzun süren birlikteliklerini kıyılan nikahla taçlandırırken, nikah sonrası genç çift kartal pozu vererek, mutluluklarını tuttuğu takımın simgesiyle paylaştı.


Beşiktaş aşığı olan Süleyman Vural ile Evrim Sakarya çifti Beşiktaş’ın kendileri için bir tutku olduğunu belirterek “ İkimiz Beşiktaş’ın hiçbir maçını kaçırmayız. Ortak tutkumuz; nikah için karar aldığımızda aşığı olduğumuz takımın renkleriyle nikah törenine gitmeye karar verdi. Hatta Aydın içerisinde de bu şekilde gezdiğimizde çok güzel tepkilerde aldık. Ailelerimizde buna saygı duydu. Bizim özel günümüzü de bu şekilde unutulmaz hale getirelim istedik.”ifadelerini kulandı.


Genç çift 21 Temmuz’da düzenlenecek Düğün töreniyle dünya evine gireceklerini belirterek, Beşiktaş’tan bir futbolcunun katılmasının kendilerini mutlu edeceğini belirttiler ve Beşiktaşlı futbolculara da göndermede bulundu.



21 Temmuz’da evlenecek Süleyman ve Evrim çiftinin düğün için hazırladıkları davetiyelerde Beşiktaş logosuyla hazırlanırken, davetiye de biletlerde Aydın’ın plaka kodu ile Beşiktaş’ın kuruluş yıl yer aldı. Hazırlanan davetiyede ise “Siyah beyaz başlamıştı her şey, fotoğraflar siyah beyazdı. Yazlık sinemalar siyah beyazdı. Gözümüzün kara, alnımızın ak olması öğretildi bize; Kara gecelerde beyaz sayfalara döktük içimizi, kara sevdalarımız oldu beyaz umutlarla beslediğimizVe o gün geldi Siyah damatlıkla beyaz gelinlikle gidiyoruz dünya evine.” İfadeleri yer aldı.




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