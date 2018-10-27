Didim'de spor camiasını üzen ölüm

Aydın 1. amatör küme Didim ekiplerinden Yenihisarspor kulüp başkanı ve aynı zamanda CHP Didim ilçe yöneticisi olan Ünal Bulut (59) geçirdiği kalp krizi sonucundan hayatını kaybetti. Bulut gece evinden kalp krizi geçirdiği ve ambulansla Didim Devlet hastanesine kaldırıldığı öğrenilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bulut'un naşı Didim merkez camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında kaldırıldı.

Cenaze namazına Didim Belediye başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Didim EKK Başkanı Ali İhsan Kubaliç, Yenihisarspor kulübü yöneticileri ve futbolcuları, Didim Rumelili Romanlar Derneği Başkanı İlgin Var, CHP'li bazı belediye meclis üyeleri, belediye başkan aday adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bulut'un cenazesine çok sevdiği Yenihisarspor forması koyuldu. Cenaze namazının ardından Bulut'un naşı Didim asri mezarlığında defnedildi.