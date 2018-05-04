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04 Mayıs 2018 17:01

Didim’de su parkında korkutan yangın

Aydının Didim İlçesindeki su parkında çıkan yangın korkuttu.

Didim’de su parkında korkutan yangın

04 Mayıs 2018 17:01

Su parkındaki yangında su kaydırakları yanarak zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre: Yalıköy Mahallesi Söke Didim Karayolunda bulunan su parkında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşadamı Murat Kalaycı’ya ait olan su parkındaki su kaydıraklarının bulunduğu bölümden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis ve Jandarma. ekipleri çevre önlemi alırken, itfaiye görevlileri alevlere müdahale etti. Köpüklü suyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangında su parkında bulunan su kaydırakları ile çam ağaçları zarar gördü. İşyeri sahibi Murat Kalaycı da yangın bilgisini aldıktan sonra işyerine gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip etti.




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