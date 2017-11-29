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29 Kasım 2017 11:28

Didim’de trafik kazası: 1 ağır yaralı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında bir sürücü ağır yaralandı.

Didim’de trafik kazası: 1 ağır yaralı

29 Kasım 2017 11:28


Kaza; Efeler Mahallesi Ege Caddesi ile Manastır Caddesinin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manastır Caddesinde seyir halinde olan S. E’nin kullandığı 07 MYH 68 plakalı araçla ile Ege Caddesinde D.S’nin kullandığı 03 NG 6797 araçla çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle D.S’nin kullandığı otomobil kaldırıma çıkarken, ağır yaralanan araç sürücüsü112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.




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