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03 Mayıs 2018 00:21

Didim’de trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Didim’de trafik kazası: 1 ölü

03 Mayıs 2018 00:21


Kaza, Didim-Söke yolu Denizköy Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Alaç idaresindeki 09 YL 075 plakalı otomobil seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarparak takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü Ahmet Alaç’ın sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaza sebebiyle Söke-Didim yolunda uzun kuyruklar oluşurken, trafik ekiplerinin kontrolünde araçlar başka yollara yönlendirildi. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapatılırken savcılık incelemesinin ardından şahsın cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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