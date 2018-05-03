Didim’de trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Didim-Söke yolu Denizköy Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Alaç idaresindeki 09 YL 075 plakalı otomobil seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarparak takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü Ahmet Alaç’ın sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaza sebebiyle Söke-Didim yolunda uzun kuyruklar oluşurken, trafik ekiplerinin kontrolünde araçlar başka yollara yönlendirildi. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapatılırken savcılık incelemesinin ardından şahsın cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.