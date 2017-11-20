Didim’de trafik kazası: 2’si ağır 9 yaralı

Kaza; Söke-Didim yolu üzerindeki Yeşiltepe Sitesi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim’den Söke istikametine seyreden Oktay Y. idaresindeki 27 TN 800 plakalı otomobil, dönerli kavşaktan geçiş yapan Mutlu K. yönetimindeki 35 GB 3495 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil yoldan çıkarken kazada sürücü Mutlu K. ile araçta bulunan Abdülkadir K., Kadir E. ve 3 yaşındaki A. E. hafif yaralandı.

Araçta bulunan Şengül K. ve Hatice E. ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Diğer araçta bulunan sürücü Oktay Y. İle araçta bulunan Hüseyin G. ve Şevket Ş. da yaralı olarak hastaneye sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla yaralılar Didim Devlet Hastanesi ile Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçlar da çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı.