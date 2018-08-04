Didim’de trafik kazası 5 yaralı

İki aracın karıştığı kaza sonrası araçlardan biri park halinde motosikletlere de çarparken, kazada can kaybının olmaması sevindirdi.

Kaza Ege Caddesi ile Devekıran Caddesi’nin kesiştiği yolda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Altınkum istikametine seyir halinde olan B.A. idaresindeki 35 KD 1767 plakalı otomobil ile Devekıran Caddesi’nden çıkan F. B. idaresindeki 44 BKS 780 plakalı araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yol kenarında park halinde bulunan motosikletlere de çarparak durabildi. Kaza nedeniyle iki araçta ve motosikletlerde maddi hasar meydana geldi. Kazada araç sürücülerinin yanı sıra araç sürücüsü B.A’nın kızı C. A. İle diğer araçta yolcu olarak bulunan T. E. ile M.A.S. yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi kaldırıldı. Çarpışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.