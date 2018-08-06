Didim’de uçamayan karga esnafın maskotu oldu

Uçuşunu sağlayan kanatlarındaki uzun tüyleri olmayan karganın dükkan önünde park halindeki araçların altında gezindiğini fak ettiğini belirten Didim çarşı esnaflarından Elif Ayhan, iki üç esnafın da yardımıyla aç ve susuz kalmış kargayı araçların altından çıkararak yakaladıklarını belirtti.

Evlerin de kedi baktıklarını ve bir hayvan sever olduğunu ifade eden Ayhan, İnternet üzerinden bakarak kargaların ne yiyip içtiği hakkın da bilgi edindikten sonra büyük bir karton kutuyu hazırlayıp havalandırma deliklerini de oluşturduktan sonra kutu içinde bir kap yiyecek ve bir kapta su koyduklarını, iki gündür dükkan önünde kutu içerisinde yaşamını sürdürdüğünü ve çevre esnafın da maskotu haline geldiğini söyledi.

Karganın kanatlanıp uçmaya başladığın da doğaya bırakacaklarını belirten esnaf Elif Ayhan, bahçe içerisinde karga için büyük ve yüksekçe bir yer ayırtıp ayrıca kayacıkların da olacağı bir tel kafes yaparak karganın rahatça uçacağı güne kadar tüm bakımını üsleneceğini sözlerine ekledi.