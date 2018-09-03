Didim’de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ile ilgili olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde bir araçtan şüphelenilmesi üzerine durdurulmak istendi. Aracın dur emrine uymadan kaçması neticesi kovalamaca sonucu yakalanarak durdurulan aracın içerisinde yapılan kontrollerde uyuşturucu madde yüklü olduğu tespit edildi. Araç şoförü olan V.S. isimli şahıs yakalanıp, yapılan araştırmada uyuşturucu madde yüklü olan araca öncülük ettiği tespit edilen S.K. isimli şahıs ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen U.T. ve F.K. isimli şahıslar ekipler tarafından yakalandı. Bahse konu araç içerisinde siyah poşetler içerisinde ele geçirilen 208 kilogram olduğu tespit edilen Skank isimli uyuşturucu maddeye el konuldu.

Olaya karışan toplam 4 şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem başlatıldı.