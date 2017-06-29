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29 Haziran 2017 14:31

Didim’de Vosvos tutkunları şehir turu attı

Aydın’ın Didim ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Vosvos Festivalinde bir araya gelen Vosvos tutkunları birbirinden renkli araçlarıyla şehir turu attı.

Didim’de Vosvos tutkunları şehir turu attı

29 Haziran 2017 14:31


Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi, Ankara Vosvos Dayanışma Derneği ile Aydın Vosvos Kulübü işbirliğiyle düzenlenen festivalde vosvoscular birbirinden ilginç ve renkli araçlarıyla şehir turu gerçekleştirdi. 24 Haziran Cumartesi ile 1 Temmuz Cumartesi günleri arasında gerçekleşen festival kapsamında Orman kampında başlayan şehir turunun önderliğini Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay gerçekleştirdi. Başkan Atabay siyah vosvos araba kullanarak korteje öncülük ederken Mavişehir ve Apollon Tapınağı güzergâhında devam eden şehir turu, Atatürk bulvarı üzerinden devam edip, Altınkum Yalı Caddesinde sona erdi. Şehir turu esnasında Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik tedbiri alırken, vosvoslar Didimlilerin meraklı bakışları altında turunu Yalı Caddesinde sonlandırdı.



Bu yıl ilk kez düzenlenen Vosvos Festivalinin Orman kampında gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Deniz Atabay, “Bu araçlar bir prestij aracı ve bütün dünyada bir dönemi anlatan bir çok insanın hafızasında yaşattığı, nostaljik bir araç. İlk defa ilçemizde bu etkinlik düzenleniyor. 117 araç var; aileleriyle çocuklarıyla beraber, bir grup halinde bir yaşam felsefesini dile getiriyorlar. Bir hayat felsefesidir. İnsanları seven, insanlara dokunan doğaya saygılı, bilindiği üzere bizde ilçemizde insana, doğaya ve çevreye saygılı festivaller organize ediyoruz. Bu da onlardan bir tanesi ve ilkini yapıyoruz” dedi.


Aydın Vosvos Kulübü Başkanı İhsan Metin Kale ise, “Vosvoscular olarak doğaya ve çevreye özen gösteren insanlarız. Farklıyız. Etkinliğimize Hatay’dan Kayseri’den ankara’dan ve Edirne’de dostlarımız katıldı. Toplam 117 aracımız var ve 350 civarında misafirimiz vardı. Güzel bir organizasyon oldu.”dedi. Ankara Vosvos Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Berber ise “Ankara’dan geliyorum. İlk kez Didim’e geldim. Kamp çok güzel geçti. Çok mutluyuz. Bize destek olanlara teşekkür ediyoruz” dedi.


Vosvoscular daha sonra Yalı Caddesinde araçların üzerlerine kurdukları çadırlarla ilgili de bilgiler verdi.




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