Didim’de yabancılar iki engelliye akülü sandalye bağışladı

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği ile Halpin Hands Grubunun organize ettiği kahvaltı dernek üyeleri ile aileleri bir araya geldi. Kahvaltıda İlçede yaşayan yabancılar tarafından kurulan Halpin Hands grubu tarafından alınan 2 adet tekerlekli sandalye iki engelli vatandaşa teslim edildi. Teslim töreni öncesinde Dernek Üyesi engellilere ve aileleri kahvaltıda bir araya geldi. Dernek Başkanı Bedri Altıntaş, Halpin Hands Grubu Sorumlusu Lynn Cole, grup üyeleri ile dernek yönetimi hazır bulundu.

Kahvaltı sonrasında dernek üyelerine seslenen DİYED Başkanı Bedri Altıntaş ise “6 yıldır Didim gönüllüler grubumuz (Halpin Hands) derneğimize katkı sağlıyor. Bugün iki engellimizin sosyal hayat kavuşması için 2 adet akülü araç aldılar ve bugün Akbük’te yaşayan engellilerimizle bir aradayız. Bugün buradaki bu kafemizi de Akbük’teki engellilerimizin denizle buluşması ve güzel bir ortamda olmaları için hayata geçirdik. Umuyoruz ki Didim’de de bunu yaparız ve bu kafeyi orada açabiliriz.”dedi.

Halpin Hands Grubu Sorumlusu Lynn Cole ise, “Yabancılar grubu olarak bilinen Halpin hands grubu olarak 6 senedir derneğe destek vermekten mutluyuz. Sadece engelliler değil ihtiyaç sahiplerine ve yaşlılara yönelik yardımlar ediyoruz ama en fazla engellilerle olmaktan mutluyuz. Bugün 2 sandalye alındı ve bu teslim edilecek. Önümüzdeki günlerde 2 sandalye daha teslim edeceğiz. Ayrıca gelecek bayram döneminde Engelliler Derneği üyesi 60 kişiye yönelik bir mağazadan alış verişi çeki dağıtacağız ve ihtiyacı olanlar dernekten bu biletleri alabilir” dedi.

Konuşmaların ardından Didim’de yaşayan %87 Bedensel Engelli Macide Toprak ile Söke’ye bağlı Sarıkemer’de yaşayan %80 Bedensel Engelli Murat Şimşek’e akülü tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.