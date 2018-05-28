Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 23:12

Didim’de yakalanan 67 kaçak göçmenin 30’u çocuk çıktı

Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 30’u çocuk toplam 67 kaçak göçmen yakalandı.

Didim’de yakalanan 67 kaçak göçmenin 30’u çocuk çıktı

28 Mayıs 2018 23:12


Edinilen bilgiye göre, Ege Denizi’nde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Didim’in Taşburun açıklarında lastik bot içerisinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Yapılan operasyonda lastik bot durdurularak, içerisinde 62’si Suriye, 3’i Irak uyruklu olmak üzere toplam 67 kaçak göçmen ele geçirildi. Yapılan incelemede, 67 kaçak göçmenin 30’unun çocuk, 12’sinin ise kadın olması dikkat çekti. Kaçak göçmenler ifadelerinin alınmasının ardından, il göçmen bürosuna teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç