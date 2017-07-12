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12 Temmuz 2017 15:46

Didim’de Yalı Caddesine park ve el işi pazar yeri kazandırıldı

Didim Belediyesi, Yalı Caddesi üzerinde yeni bir park inşa ederken, el işi üreten bayanlara yönelikte bir pazar yeri kazandırıyor.

Didim’de Yalı Caddesine park ve el işi pazar yeri kazandırıldı

12 Temmuz 2017 15:46


Didim Belediyesi ilçe merkezinde park yapım çalışmalarını devam ediyor. Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yer alan açık hava discoların ve kafteryaların bulunduğu bölgeye belediye tarafından park kazandırılıyor. Parkın altyapısının tamamlandığını ve üst yapı çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Peyzaj çalışmaları sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz bu konuda çalışıyor. Parka ayrıca ışıklandırma da konularak gece vatandaşların kullanımına sunulacak. Ayrıca parkın yanına da el işi takı tasarım üreten vatandaşlarımız ürünlerini de burada satışa sunabilecek. El İşi pazar yerimizin de zemin ve çatı işi tamamlandı. Bu çalışmayı da kısa sürede tamamlamak istiyoruz” dedi.




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