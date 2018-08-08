Didim’de yaz konserlerine yoğun ilgi

Didim Fener de düzenlenen konsere de, yerel sanatçılardan Akordeonda Ertuğrul Sonal, Ritim de Alper Kökşen ve Didim Sanat Müziği Korosu (Dim-Der) Sanatçısı Ebru Kalem den oluşan grup eserlerini hayranları eşliğin de verdi.

Turizm sezonun da tatil için Didim’i tercih edenlerin düzenlenen yaz konserlere karşı müzikseverlerin yoğun ilgisinin olduğunu belirten Akordeon sanatçısı Ertuğrul Sonal, 41 bir yıldır sahnelerde müzikle uğraştığını ifade ederek, müzik evrensel olup insan hayatın da çok önemli bir yer teşkil ettiğini ve hayatın bir parçası olduğunu belirti.

Didim Sanat Müziği Korosu Sanatçısı Ebru Kalem’de, çocukluğun dan beri müziğe karşı ilgisinin olduğunu ifade ederek, yaz konserlerinde de sahne aldığını ve 5 yıldır Didim Sanat Müziği Korosunda müzik icra ettiğini söyledi.

Sanatçı Alper Kökşen’de bir çok enstrüman çaldığını, 15 yıldır müzikle iç içe olduğunu özellikle ritm üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığını ifade ederek, düzenlenen yaz konserlerini insanların beğeni ile dinlediğini ve Didim de yoğun bir turizm sezonun yaşandığını ifade etti