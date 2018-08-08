Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 09:08

Didim’de yaz konserlerine yoğun ilgi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, turizm sezonuyla birlikte organize edilen yaz konserleri büyük ilgi görüyor.

Didim’de yaz konserlerine yoğun ilgi

08 Ağustos 2018 09:08


Didim Fener de düzenlenen konsere de, yerel sanatçılardan Akordeonda Ertuğrul Sonal, Ritim de Alper Kökşen ve Didim Sanat Müziği Korosu (Dim-Der) Sanatçısı Ebru Kalem den oluşan grup eserlerini hayranları eşliğin de verdi.


Turizm sezonun da tatil için Didim’i tercih edenlerin düzenlenen yaz konserlere karşı müzikseverlerin yoğun ilgisinin olduğunu belirten Akordeon sanatçısı Ertuğrul Sonal, 41 bir yıldır sahnelerde müzikle uğraştığını ifade ederek, müzik evrensel olup insan hayatın da çok önemli bir yer teşkil ettiğini ve hayatın bir parçası olduğunu belirti.


Didim Sanat Müziği Korosu Sanatçısı Ebru Kalem’de, çocukluğun dan beri müziğe karşı ilgisinin olduğunu ifade ederek, yaz konserlerinde de sahne aldığını ve 5 yıldır Didim Sanat Müziği Korosunda müzik icra ettiğini söyledi.


Sanatçı Alper Kökşen’de bir çok enstrüman çaldığını, 15 yıldır müzikle iç içe olduğunu özellikle ritm üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığını ifade ederek, düzenlenen yaz konserlerini insanların beğeni ile dinlediğini ve Didim de yoğun bir turizm sezonun yaşandığını ifade etti




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç