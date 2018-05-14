Didim’de yelken şampiyonası tamamlandı

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediye Başkanlığı ve Didim Yat ve Yelken Spor Kulübünün katkılarıyla ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen Yelken Türkiye Şampiyonası Didim Altınkum’da tamamlandı.

Aydın’da ilk defa gerçekleştirilen Türkiye Yelken Şampiyonasına ülke genelinde 308 sporcu katıldı. Didim Altınkum denizi yelken yarışları ile renkli görüntülere sahne oldu.

Optimist küçükler kız, optimist küçükler erkek, optimist yıldızlar kız, optimist yıldızlar erkek, techno 293 yıldız kız, techno 293 yıldız erkek, techno 293 küçük kız, techno 293 küçük erkek, techno 293 genç kız, techno 293 genç erkek, laser 4.7 genç kız, laser 4.7 genç erkek ve laser radial genç erkek kategorilerinde gerçekleşen yarışmalar sonucunda derece elde eden sporculara Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya ve başarı belgesi takdim edildi.

13 Mayıs 2018 Pazar günü tamamlanan Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Yelken Şampiyonasının ardından derece elde eden sporculara madalyalarını Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Ulusoy, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okulsporları Şube Müdürü Hamide Ercan, Okulsporları İl Temsilcisi Ayhan Afşar, Türkiye Yelken Federasyonu Yetkilisi Harun Ergün, Yarışma Başhakemi Önder Tosun ve Didim Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Leyla Kantarcı takdim etti.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okulsporları Türkiye Yelken Şampiyonasına katılan tüm sporculara başarılar diledi ve derece elde eden sporcuları tebrik etti.