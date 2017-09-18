Didim’de yeni eğitim öğretim yılı başladı

Didim’de İlköğretim haftası dolayısıyla Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kent meydanında tören düzenlendi. Törene Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir’in çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal marşı okundu. Törenin ardından yeni eğitim-öğretim yılı kutlama programı Valiler İlkokulunda gerçekleştirildi.

Diğer yandan ise tüm okullarda yeni eğitim öğretim yılı heyecanı yaşandı. Okula ilk kez başlayacak olan öğrenciler velileriyle birlikte okula gelirken, öğrencilerin heyecanına aileleri de ortak oldu.

Didim’de bu eğitim öğretim 37 okulda 9370 öğrenci ders başı yapacak. Eğitim yılı takvimde yer alan tarihlere göre yarı yıl tatili 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak 8 Haziran 2017’de sona erecek.