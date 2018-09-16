Didim'de yerli pamuk ekiminden olumlu sonuç alındı

Gökdemir zeytin alımların başladığını belirterek, pamuk toplama işleminin de kısa sürede başlayacağını dile getirdi.

Didim'deki zeytin ve pamuktaki son durumla ilgili olarak Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir, değerlendirmelerde bulundu. Gökdemir ilçedeki zeytin varlığının önemli bir boyuta geldiğini belirterek “Zeytinde sezon başladı; tüccarlar Didim'de alım yapmaya başladı.

Fiyatlar ise kalibresine göre 5,5 ila 7,5 TL arasında değiştiğini öğrendik. Önümüzdeki günlerde üretim çok alınca fiyatlarda da artış olacağını tahmin ediyoruz. İlçemiz zeytin varlığıyla öne çıktığından tüccarlarda büyük ilgi gösteriyor. Bizim ilçemizin mikro klimaya sahip iklimi olması, zeytinin verim ve kalitesini de olumlu etkiliyor. Bu noktada bu sene de iyi bir olacağını düşünüyorum” dedi.

İlçedeki zeytinyağı fabrikalarının da hazırlıklarını tamamlayarak sezonu açtığını belirten Gökdemir, zeytindeki verim ve kalitenin de yağı oranını olumlu etkileyeceğini söyledi.

İlçede Pamuk hasat sezonunun da kısa sürede başlayacağını kaydeden Başkan Gökdemir “Bu yıl pamukta verimli bir dönem yaşayacağız. Odamız ile Nazilli Pamuk araştırma enstitüsünün işbirliğiyle yerli pamuk ekimi de yapıldı. Bundan da olumlu sonuçlar aldık. Yerli çeşitteki bu olumlu tepkiler çiftçilerimize de memnun etti. Bu yıl Bizler pamuk toplama ücretini Aydın Ziraat Odaları il koordinasyon kurulunun kararına göre belirledik. Bu yıl bir dönüm makineli pamuk toplama ücreti 145 TL olarak karar alındı; bizde oda olarak bu kararı kabul ettik. İnşallah bu yılda çiftçimiz sorunsuz şekilde hasadını yaparak, bereketli bir sezonu geride bırakır” dedi.