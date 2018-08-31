Didim’de zafer coşkusu fener alayıyla devam etti

yıl dönümü kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Didim Belediyesi önünde başlayan fener alayı öncesinde dev Türk Bayrağı ile Atatürk Portresi Didimlilerce taşınırken, motosikletli ve bisikletli ekiplerde yürüyüşe destek oldu. Yaklaşık 5 bine yakın Didimli ellerinde Türk bayrakları ve Fenerlerle yürüyüşe katılırken, bulvar ve cadde esnafı da alkışlarla yürüyüşe destek oldu.

Yürüyüşe, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP’li ve MHP’li Meclis Üyeleri yer alırken yürüyüş marşlar ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanında sona erdi.

Yürüyüşün ardından Kent Meydanına dolduran Didimlilere seslenen Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, tüm Didim halkının Zafer Bayramını kutlayarak “96 yıl önce bugün bir avuç kendisini zafere inanmış insan ile Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktığında ülke bitap halindeydi. O mavi gözlü dev Kurtuluş savaşını başlatarak ülkeyi müessir medeniyet seviyesine çıkartıp bize teslim etti. Bugün 96 yıl sonra aynı piyonlar yine yapılıyor. Bu emperyalist güçler kan akıtarak kardeş savaşını başlatarak bize bölmeye çalışıyor. Bizler kötü günler gördük ve geçirdik ama bu meydanı dolduran milyonların sayesinde biz bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Atatürk’ün bize emanet ettiği bu ülke bölünür mü? Hayır tabii ki de bir ve beraber olup ülkemize ve Atatürk’ümüze sahip çıkacağız.”dedi.

Yürüyüşü ardından ise yerel müzik grubu sahne alarak alanı dolduran Didimlileri hoş dakikalar geçirdi.