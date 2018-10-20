Didim'de zeytin hasadı Anıt ağaçlarda yapıldı

Zeytin hasatları ilçe protokolünün de katılımıyla asırlık zeytin ağaçlarında gerçekleştirildi.

Didim ve çevresinde zeytin hasadının başlaması dolayısıyla Didim Ziraat Odası öncülüğünden zeytin hasat etkinliği düzenlendi. İlk olarak Çamlık mahallesi Manastır caddesi üzerinde bulunan 1200 yıllık olduğu tahmin edilen asırlık zeytin ağacında gerçekleştirildi. Didim'deki hasadın ardından bir diğer hasat ise Fevzi paşa mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve yine 1200 yıllık olduğu tahmin edilen asırlık ağaçta yapıldı. İlçe protokolünün yanı sıra mahalle sakinleri de etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuklara zeytin- peynir ve ekmeğin yanı sıra gözleme ve ayran ikram edildi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz iki anıt ağaçta hasat yaptıklarını belirterek “Hasadımız hayırlı olsun. İlçemzide zeytin hasadı başladık. İlçemizde ÇKS kayıtlarına baktığımızda 1 milyon 250 bin ağacımız var. Bu kapsamda 60 bin ton zeytin çıkıyor; 10 bin tonu sofralık 50 bin tonu yağlık; rekoltesi de güzel. Bu etkinlik güzel oldu. Çiftçilerimizle beraber olamaya devam edeceğiz. Bereketli ve güzel bir sezon olmasını diliyorum.”dedi.