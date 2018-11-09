Didim'deki vakıfların yeri meclisten geçemedi

Didim Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan meclis toplantısında Altınkum'da bulunan vakıflara ait tesislerin imar durumu ele alındı. Plan değişikliği talebi oy çokluğuyla ret edildi.

Didim Belediye Meclisinin kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay şehir dışında olması sebebiyle toplantıya Başkan Vekili Celalettin Erol başkanlık etti. Meclis toplantısına mazeretli olarak CHP'li Ali Çağlar ve İbrahim Eray, AK Partili Murat Parmaksız ve Mehmet Avcı, bağımsız meclis üyeleri Onur Çağlar ve Aydan Aşık Turgut katılmadı.

Gündemde yer alan “Karakuyu Mevkii, 2218, 2219, 2220, 2221, 2573, 2707, 15438 ve 15439 numaralı parsellerde “Turizm Amaçlı İş Merkezi” Olarak Planlı Taşınmazların “Ticaret- Turizm Alanı” Olarak Düzenlenmesi İle İlgili Plan Değişikliği Teklifi” konusu ele alındı. Maddeyle ilgili İmar komisyonunun raporu meclise okundu. Ardından Komisyon başkanı Sinan Ceyhan neden oy birliğiyle ilgili ret verdiklerini açıkladı. Ardından meclis üyeleri söz alırken, ortak görüş olarak bu yerin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olmasına rağmen, denize sıfır Altınkum'daki bir yerin kamuya ait olması ve Didimlilerin kullanımına sunulması yönünde görüş bildirildi.

Oylamada AK Parti komisyon raporuna hayır verirken CHP ve MHP grubunun evet oylarıyla rapor oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı öncesinde Didim'deki çevreci platformu temsilcileri bir araya gelerek meclis toplantısını takip ederken, salonu dolduran çevreciler yakalarında “Vakıflar satılmasın, park olsun” rozetleri taşıdılar.