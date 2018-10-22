Didim'deki yangın korkulu anlar yaşattı

Yangında işyerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Altınkum mahallesi Yalı Caddesindeki bir kafede bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Yangının mutfak kısmında çıktığı ileri sürülürken, hızla büyüyen alevler tüm işyerini sardı. Yangını gören çevredeki esnaflar durumu polis ve itfayeye bildirdi. Altınkum Plajı'na yakın yerde çıkan yangın vatandaşları da tedirgin ederken, olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye amirliği ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın çevredeki diğer işyerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrasında işyerinde büyük maddi hasar meydana geldi. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili, polis soruşturma başlattı.