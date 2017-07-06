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06 Temmuz 2017 23:21

Didim’deki yangın yazlıkçıları korkuttu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de çıkan makilik yangını korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Didim’deki yangın yazlıkçıları korkuttu

06 Temmuz 2017 23:21

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yazlıkları tehdit ederken hem itfaiyenin hem de yazlıkçıların çabalarıyla evlere sıçramadan kontrol altına alındı.


Didim’de Mavişehir Sitesi ile Denizli Öğretmenler Sitesi arasında kalan makilik ve zeytinlik alanda akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yazlıkları tehdit etmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar durumdan itfaiyeyi ve polisi haberdar etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri, siteleri tehdit eden yangına 3 itfaiye aracı ile müdahale ederken, takviye olarak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Yangın yazlıklara ve Mavişehir Camii’ne sıçramadan kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına yazlıkçılar da katıldı. Yazlıklarına gelen tatilciler kovalarla ve su hortumlarıyla yangına müdahale ederken, diğer yandan itfaiyenin çalışmalarına destek oldu. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken site sakinleri çalışmaları tedirginlikle izledi.


Mavişehir Mahalle Muhtarı Cevdet Odabaş ise yangının soğutma ve söndürme çalışmalarını bizzat takip ederken, evlere herhangi bir zararın olmadığını dile getirdi. Yangının soğutma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yaklaşık 20 dekarlık alan yangında zarar gördü.




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