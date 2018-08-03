Didim’deki yeşil alanlarda çalışmalar devam ediyor

Didim ilçe genelindeki sokaklar, arsalar, hazine arazilerindeki ot kesimleri, refüj çalışmaları, park ve yeşil alanların çim kesim işlemi devam ediyor. Altınkum Mahallesi’ndeki yeşil alanlarda budama ve kırık yaprakların düzenlenmesi yapılırken, park ve yeşil alanların rutin kontrolleri devam ediyor. Belediyemize ulaşan arıza bildirimleri ve şikayetleri üzerine, sorun yaşanan yerlerin bakım ve onarımları sırasıyla tamamlanıyor.

Çalışmalarına ara vermeden devam eden belediye ekipleri, tatil için gelen vatandaşların daha güzel bir ortamda tatillerini geçirmeleri için yoğun çaba harcıyor.