Didim'den İdlib'e yardım eli

Didim Kaymakamlığı öncülüğünde Hayrat Vakfı Didim temsilciliğince Suriye'li mülteciler için toplanan yardımlar, İdlib'teki mülteci kampına uğurlandı.

Didim Kaymakamlığı öncülüğünde, Hayrat yardım vakfı Didim temsilciliğince 6 aydır yürütülen yardım kampanyasında toplanılan insanı yardımlar, İdlib'e uğurlandı. Kent meydanında yapılan törende Tır'a yüklenen ve içerisinde su, çocuk oyuncakları, elbise, ayakkabı ve battaniye gibi birçok bağış Türkiye sınırında yer alan İdlib'teki mülteci kampına yollandı. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah subaşı, Hayrat Vakfı Bölge sorumlusu Lütfi Menderes, Didim temsilcisi Ramazan Yılmaz ile bazı kurum amirleri ile vakıf üyeleri katıldı.

Hayrat Vakfı Didim temsilcisi Ramazan Yılmaz 6 aydır yardımların toplandığını belirterek ülke genelinde yapılan bu yardımları Didim'de ilk kez yapıldığını ifade etti. Aydın'dan daha önce yardım tırının gönderildiğini belirten Yılmaz 1550'inci yardım tırının Didim'den gönderildiğini dile getirdi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise Suriye'deki insani yardımların ülke genelinde sürdüğünü belirterek “Didim'den bir Tır'ı İdlib'e uğurlayacağız. İnsanı yardımları mültecilere ulaştırılacak. Kahramanmaraş'ta bunu çok yaptık. Bizim halkımız kadir şinastır ve bu tür yardımları her zaman yapmaktadır. İnsanı yardımlarda dünyanın önündeyiz. Biz her dönem her zaman dünyanın çeşitli bölgelerinde mazlumların yanındayız. Halkımıza bu yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu ilk oldu; inşallah devamı gelecek.”dedi.