Didim'i yarı maraton heyecanı sardı

Deniz Atabay basın toplantısı düzenledi.

Didim Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğiyle ilçede ilk kez düzenlenecek yarı maraton yarışmalarıyla ilgili olarak Belediye başkanı A. Deniz Atabay basın toplantısı düzenledi. Atabay'a DİTAB Başkanı ve Meclis üyesi Sevinç Karataş ve Belediye meclis üyesi Sinan Ceyhan eşlik etti.

Başkan Atabay Didim'in sanat, spor ve turizm kenti olması noktasında yeni atılımlar yaptıklarını ifade ederek, bu yıl ilk kez Didim'de bir yarı maratonun düzenleneceğini söyledi. Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğiyle yapılacak bu çalışmaların ilçede sezonun uzatılması ve esnafların bundan yararlanması noktasında yapıldığını kaydeden Atabay, “Bu sezon başında Vegan Festivali, Triatlon yarışmaları ve Yelken yarışmalarıyla sezonu erken açmaya çalıştık ve bunda da başarılı olundu. Sezon sonunda ise 'Didimaraton' adıyla yarı maratona ev sahipliği yapacağız. Amaç sezonu erken başlatıp erken bitirmek. Bu etkinliklerden de esnaflarımızın yararlanmasını sağlamak istiyoruz. Maratona yerli ve yabancı 500'ün üzerinde sporcu katılacak. Bu rakam ilk yıla oranlar çok iyi; bunlar konaklama ve diğer giderlerini kendisi karşılayacak. Bu da esnafa ve turizme katkı sağlayacak” dedi.

Başkan Atabay maraton'un Kent meydanında başlayıp, Kent meydanında sona ereceğini belirterek “İlk kez düzenleyeceğimiz bu etkinliğe eski atletler Veli Ballı, Gazi yaşaroğlu ve Mehmet Yurdadön gibi önemli isimlerde katılacak. Yurt dışından da katılımlar olacak.”dedi.

Maraton resmi olduğunu kaydeden Atabay, kırılacak herhangi bir rekorun da Federasyon yetkililerince kayıt altına alınacağını ve resmiyet kazanacağını da bildirdi. 30 Eylül Pazar günü öğleye kadar bazı yolların trafiğe kapanacağını belirten Atabay, Didimlilerden bu konuda sabır ve duyarlılık göstermelerini beklediğini de sözlerine ekledi.

21 kilometrelik maratonda dereceye girenlere para ödülü 10 kilometrelik maratona girenlere ise madalya ve sürpriz hediyeler verilecek. Maraton için kayıtların ise devam ettiği de bildirildi.

Didim maratonu etkinlikleri kapsamında 29 Eylül Cumartesi günü Kent meydanında 12.00-17.00 saatleri arasında sporcu kiti dağıtımı, 18.00-19.00 makarna partisi ve alan etkinlikleri yapılırken, 30 Eylül Pazar günü ise 08.00 start ve 12.00'de de ödül töreni düzenlenecek.