Didim’in 13 plajında mavi bayrak dalgalanacak

Aydının turistik ilçelerinden olan Didim’de ise bu yıl 13 plaj mavi bayrak almaya hak kazandı.

Ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında mavi bayraklı plajların listesi açıklandı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, 2018 yılında Mavi Bayrak Programı’nı uygulayan diğer tüm ülkelerin ülke sıralamasını bildirirken ödüle hak kazanan plaj ve marina sayıları açıklandı. Buna göre Türkiye, plaj sayısı ile yine Dünya 3.’sü oldu. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Rıza Epikmen şunları söyledi; “Türkiye’nin turizmde kalkınması ve uluslararası standartlara kavuşması için Vakfımız çaba göstermektedir. Dünya Turizm sektörü artık Mavi Bayraklı tesisleri tercih ediyor. Mavi Bayrak, tatil programı yapanların ve tur operatörlerinin aradığı, Dünya çapında halk nezdinde en çok tanınan ve bilinen eko-etikettir. Bayrak sayısının çok olması, aynı zamanda plajlarımızın mikrobiyolojik açıdan temiz ve çevre yönetimi yönünden duyarlı olduğunun bir belgesidir.”dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise, denizi ve havasıyla her dönem gözde turizm ilçelerinden olan Didim’in son yıllarda büyük bir ivme kazandığını belirterek “Didim’in tanıtımı noktasında bizler her türlü çalışmayı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçemizin tertemiz denizi ve havası başta yabancılar olmak üzere bir çok kesimin ilgisini çekiyor. Bu nedenle 3 tarafı denizlerle çevrili olan ilçemizin denizlerinin temizliği de bir kez daha tescillenmiş oldu. Mavi bayraklı plajlarıyla adını duyuran ilçemizde bizde belediye olarak yaz sezonu öncesinde sahillerin temizliği ve bakımını yakında takip ediyoruz. Bu sebeple ki Didim tertemiz denizi mavi bayrakla bir kez daha tescillenmesinden mutluyuz” dedi.

2018 yılında Didim’de ise 13 plaj mavi bayrak almaya hak kazandı. Mavi bayrak almaya hak kazanan plajlar ise şu şekilde; “Holiday Resort Hotel, Caprice Thermal, Sahte Cennet, Venosa Beach Resort, Aurum Moon Resort, Palm Wings Beach Resort Spa, Oteller Önü Halk Plajı, Altınkum Halk Plajı, 3. Koy Halk Plajı, Didim Beach Elegance Resort, Aquasis De Luxe Resort Poseidon Beach, Büyük Anadolu Didim Resort ve Tavşanburnu Tabiat Parkı Halk plajı”