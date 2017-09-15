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15 Eylül 2017 15:50

Didim’in yeni Kaymakamı Türköz göreve başladı

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi ile Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Kaymakamlığından Didim Kaymakamlığına atanan Mehmet Türköz görevine başladı.

Didim’in yeni Kaymakamı Türköz göreve başladı

15 Eylül 2017 15:50


Didim’in yeni Kaymakamı Mehmet Türköz görevine başladı. Kaymakam Türköz eşi ve oğluyla birlikte Kaymakamlık binasına geldi.


Didim’deki mülki ve kurum amirleri ile bazı muhtarlar Kaymakam Türköz’ü karşılarken, çiçeği burnunda yeni Kaymakam Türköz Didim’in yedinci görev yeri olduğunu söyledi.


Kendisini tanıtan Kaymakam Türköz “Mülki idare amiri olarak Türkiye’yi dolaşıyoruz. Bizim için kazanç; Ülkemizi tanıyor yeni dostluklar kazanıyoruz. Maddi ve manevi kazanıyoruz. Türkiye’yi kazanıp maddi dostluk elde ediyoruz; manevi kazanç ise ülkemizi tanıyoruz. Didim ikinci bölge ve burada nasip olursa 5 yıl burada görev yapacağız. Biz milletimize hizmet etmek içim görevdeyiz. Devlet ile millet arasında köprüyüz Mülki amirlerimiz, muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile milletimize hizmet için buradayız. Didim’in refah ve kalitesini arttırmak için el birliğiyle elimizden geleni yapacağız” dedi.




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