Didimli balıkçılar ’Vira bismillah’ diyor

Son yıllarda olta balıkçılığının merkezi haline gelen Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akköy’de Su Ürünleri Kooperatifine bağlı balıkçılar da heyecan yaşıyor. Balıkçılar av yasağı döneminde tekne boyası, raspa, ağ tamiratı ve motor tamiratı işlemlerini yaparak; hazırlıklarını tamamladı. Ege’nin önemli balık merkezlerinden olan Didim ve Kuşadası’nda hazırlıklarını tamamlayan balıkçı esnafı, bol ve bereketli bir balık sezonu bekliyor.

Yeni av sezonundan umutlu olduklarını ifade eden balıkçılar, maliyetlerden dert yandı. Balıkçının kardan biraz daha fazla kazanması gerektiğini söyleyen Akköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yiğit Olğun ; “Sorunlarımız çok büyük ve maliyetlerimizin altından kalkmak zor. Balıkçıların gideri fazla. Bu sebeple balığı uygun fiyata satarak, giderimizi karşılamak istiyoruz” dedi.

Balıkçıların problemlerini çözmek için uğraştığını söyleyen Akköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yiğit Olğun şöyle konuştu; “Denizden balığı getiriyorsunuz fakat satacak yer yok. Eskiden mezatlar olurdu. İnsanlar ucuz balık yerdi. Şu anda böyle bir olanak yok. Direk araçlara yükleyip İzmir Balık Haline gönderiyoruz. Göreve yeni geldik, yeni hedefimiz satış için bir yer yapmak. Balıkçının ürününü indirebileceği, bölgemizde her kesiminin alışveriş yapabileceği bir yer yapmayı çok istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürecek” dedi.

Yeni balık sezonundan umutlu olduklarını belirten Yiğit Olğun; “Denizlerde balık oranı bu yıl son birkaç yıla göre daha iyi görünüyor. Özellikle palamut, çinekop, sardalya ve hamsi avının bereketli geçmesini bekliyoruz. Tabii hava şartlarının da iyi gitmesi lazım" dedi.

“Kirlilik Denizlerde Çeşitliliği Tüketiyor”

Fırtına, bora, kar, yağmur demeden zorlu deniz koşullarına göğüs geren balıkçılar, yeni sezondan umutlu olmalarına rağmen denizlerdeki kirliliğin balık stokuna olumsuz etkisinden de dert yanıyor. Balıkçıların en büyük sıkıntısının yağ ve deterjan atıklarından kaynaklı deniz kirliliği olduğunu ve bu sorunun yeterince gündeme gelmediğini ifade eden Akköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yiğit Olğun; “Denizlere kadar ulaşan kirlilik balık stokunu azaltıyor. Özellikle akarsularla gelen evsel ve kimyasal atıklar denizlerde birçok çeşitliliği de tükenmek üzere. Çinekop, lüfer, istavritte azalma var. İstavrit bir türlü üreyemiyor. Doğa kendini bir şekilde yeniliyor ama kirlilik yüzünden yetemiyor. Kirlilik doğaya ağır geliyor" şeklinde konuştu.

Yiğit Olğun yeni balık sezonunun tüm balıkçılara kazasız belasız, hayırlı ve bol kazançlı geçmesini diledi.