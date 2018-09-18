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Didimli genç işadamlarından Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Didim Genç İşadamları Derneği’nden bir heyet, dernek başkanı Özgür Deniz başkanlığında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Didim Genç İşadamları Derneği'nden bir heyet, dernek başkanı Özgür Deniz başkanlığında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


Dernek başkanı Özgür Deniz, başkan Çerçioğlu'na Aydın'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.


Nazik ziyaretleri için dernek mensuplarına teşekkür eden başkan Çerçioğlu, Deniz ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar diledi.

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