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01 Temmuz 2017 11:10

Didimli hayırsever çiftten örnek duyarlılık

Didim’de ikamet eden hayırsever Günana çifti Didim ve Yöresi Engelliler derneği üyesi olan %97 fiziksel engelli Hörü Mersin’e akülü sandalye bağışında bulundu.

Didimli hayırsever çiftten örnek duyarlılık

01 Temmuz 2017 11:10


Didim’e bağlı Akköy mahallesinde ikamet eden yüde 97 fiziksel engelli Hörü Mersin’e Hayırsever İzzet Günana ve eşi Safiye Günana’nın katkılarıyla akülü tekerlekli sandalye bağışlandı. Dernek Başkanı Bedri Altıntaş’ta teslim törenine katıldı.


Teslim töreninde konuşan Hayırsever Safiye ve İzzet Günana çifti Engelli bireylerin engelini bir nebzede olsa ortadan kaldırmaktan mutlu olduklarını belirterek Dernek başkanı Bedri Altıntaş’a işbirliği için teşekkür ettiler.


Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş ise Safiye-İzzet Günana çiftine teşekkür ederek; Didim’de böyle duyarlı iş adamlarımız olduğu sürece bir çok engeli hep birlikte ortadan kaldıracağız. Diğer iş adamlarımızdan da bu duyarlılığı bekliyoruz.” dedi.




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