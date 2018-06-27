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27 Haziran 2018 11:01

Didimli hayırsever Serhat’ın yüzünü güldürdü

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan bedensel engelli Serhat Çakırbey, hayırseverin yardımıyla akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Didimli hayırsever Serhat’ın yüzünü güldürdü

27 Haziran 2018 11:01


Didim’de hayırsever Nebahat Karaben tarafından Didim ve Yöresi Engelliler Derneğine bağışlanan akülü sandalye, ilçede yaşayan fiziksel engelli Serhat Çakırbey’e teslim edildi. Teslim törenine Dernek Başkanı Bedri Altıntaş, hayırsever Nebahat Karaben, dernek yöneticileri ile Serhat Çakırbey ve ailesi katıldı.


Dernek başkanı Bedri Altıntaş binbir sevgi gönüllü olan hayırsevere duyarlılığından dolayı teşekkür edip, diğer hayırseverlere örnek olmasını istedi. Engelli Serhat Çakırbey ise kendisine yapılan bu bağıştan dolayı hayırsevere teşekkür etti.




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