Didimli öğrencilerden örnek sergi

Didim Mahir Özgür Damar İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler Dersi Kültür ve Miras Ünitesini sergiyle işledi. Bu kapsamda öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla, velilerinde desteğiyle milli kültürümüzü yansıtan eşyaları toplayıp gruplandırarak okul içerisinde bir sergi açtı. Sergide yöresel kültür örnekleri sergilenirken, 4. sınıf öğrencileri de yöresel kıyafetlerini giyerek sergiye katıldı. Tüm okul öğrencileri sergiyi gezip bilgi almaları sağlandı.

Okul Müdürü Yaşar Yıldırım, yaptığı açıklamada; “Kültür varlığı tanımı somut ve somut olmayan değerlerin tüm anlamlarıyla günlük hayatta kullanılan yapı ve alanları içermekte ve bunların koruma kapsamına alınmasını gerektirmektedir. Bu yapısı ile koruma, kullanıcıların günlük yaşamını ilgilendirir hale gelmekte ve topluma sorumluluk yüklemektedir. Bu nedenle kişilerin tarihi yapı ve alanların sahip oldukları değerler ve önemi hakkında bilgi sahibi olması ve korumanın gerekliliği ile bu gereklilik içinde kendi sorumluluklarının bilincine varması, kültür varlıklarının korunması konusunda temel etkenler arasındadır” dedi.