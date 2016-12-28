Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 13:20

Didimli Oğuzhan okul ile futbolu birlikte başarıyor

Didimli Oğuzhan okul ile futbolu birlikte başarıyor

28 Aralık 2016 13:20

Didimli Oğuzhan Var’ın futboldaki başarısı ailesi ve Didimlileri de sevindiriyor.

Bu yıl Nazilli Atatürk Anadolu Lisesini kazanan ve burada okuyan Oğuzhan, Yıldızıgücü U15 takımında şampiyonluk sevinci yaşarken ertesi gün çıktığı U17 maçında attığı golle takımını sırtladı. Yıldızgücü yönetiminin de dikkatlerinden kaçmayan Oğuzhan’ın Yıldızgücü’nün A takımına alındı.
Didimli Oğuzhan Var’ın Nazilli’de oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Geçmişte uzun yıllar futbol oynayan ve Aydınspor başta olmak üzere bir çok takımda Antrenörlük yapan babası Yaşar Var’ın izinden giden Didimli Oğuzhan Var, eğitim için gittiği Nazilli’de futboluyla göz dolduruyor.
Aydın Futbol U15 Kategorisi 1. Grup’ta Yıldızgücüspor’da oynayan Oğuzhan Var, bu yıl grupta şampiyonluk sevinci yaşadı. Yıldızgücü U17 takımında da oynayan Oğuzhan, son maçta attığı golle de takımını galibiyet sevinci yaşattı.
Yıldızgücüspor yönetiminin de dikkatlerinden kaçmayan Oğuzhan, Aydın Amatör Süper ligde mücadele eden Yıldızgücüspor’un A takımıyla idmanlara çıkacağı öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
7
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Perşembe
    Hafif Yağmurlu
    7°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç