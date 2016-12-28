Didimli Oğuzhan okul ile futbolu birlikte başarıyor

Didimli Oğuzhan Var’ın futboldaki başarısı ailesi ve Didimlileri de sevindiriyor.



Bu yıl Nazilli Atatürk Anadolu Lisesini kazanan ve burada okuyan Oğuzhan, Yıldızıgücü U15 takımında şampiyonluk sevinci yaşarken ertesi gün çıktığı U17 maçında attığı golle takımını sırtladı. Yıldızgücü yönetiminin de dikkatlerinden kaçmayan Oğuzhan’ın Yıldızgücü’nün A takımına alındı.

Didimli Oğuzhan Var’ın Nazilli’de oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Geçmişte uzun yıllar futbol oynayan ve Aydınspor başta olmak üzere bir çok takımda Antrenörlük yapan babası Yaşar Var’ın izinden giden Didimli Oğuzhan Var, eğitim için gittiği Nazilli’de futboluyla göz dolduruyor.

Aydın Futbol U15 Kategorisi 1. Grup’ta Yıldızgücüspor’da oynayan Oğuzhan Var, bu yıl grupta şampiyonluk sevinci yaşadı. Yıldızgücü U17 takımında da oynayan Oğuzhan, son maçta attığı golle de takımını galibiyet sevinci yaşattı.

Yıldızgücüspor yönetiminin de dikkatlerinden kaçmayan Oğuzhan, Aydın Amatör Süper ligde mücadele eden Yıldızgücüspor’un A takımıyla idmanlara çıkacağı öğrenildi.