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14 Temmuz 2018 18:09

Didimli zeytinciler bu yıl yüksek verim ve kalite bekliyor

Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir, bahar ve yaz aylarında etkili olan yağışların Didim’deki zeytinin kalibresini ve verimini olumlu etkileyeceğini belirtti.

Didimli zeytinciler bu yıl yüksek verim ve kalite bekliyor

14 Temmuz 2018 18:09


Didim’de İlk bahar ile Haziran ayında etkili olan yağışlar Zeytin üreticisini sevindirdi. Son yıllarda Didim’de Pamuğun yanı sıra en etkili ürün olan Zeytin varlığı ise yaklaşık 2 milyona yaklaşırken, zeytin üreticilerinin sayısı da her geçen gün artıyor. İlçede durum böyle olunca özellikle Akyeniköy ve Akköylü zeytin üreticileri ilçeye ve ülkeye katma değer sağlamaya devam ediyor.


Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir, Didim’de zeytin varlığı sayısının her geçen gün arttığını ve Didim’in bu anlamda iddialı ilçeler arasında yer aldığını ifade etti. Gökdemir yağmurların bu yıl yaz aylarına kadar devam etmesinin sulama anlamında zeytine büyük faydası olduğunu ifade ederek, “Bu yıl kalibre ve verim anlamında yüksek bir yıl olmasını bekliyoruz. Bu yıl zeytinlerimiz daha iri olursa kalibre de iyi olacak. Sofralık zeytin anlamında istenilen seviyeye ulaşmış olacağız. Kalibre yüksek olursa, pazarlama payını da etkiliyor. Şu an pamuğun durumu da ilçemizde iyi zeytinin de iyi; bu yıl üreticilerimiz açısında iyi ve verimli bir yıl olmasını bekliyorum” şeklinde konuştu.




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