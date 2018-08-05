Didimliler Karadeniz ezgileriyle eğlendi

Karadeniz müziğinin güçlü gruplarından “Koliva” Didim Kent Meydanında ücretsiz olarak düzenlenen konserde Didimlileri coşturdu. Dernek yönetimi ile sponsorlar aracılığıyla düzenlenen konsere yaklaşık 8 bine yakın kişi katıldı. Kendisine ait eserleri seslendiren Koliva, tatilcileri ve Didimlileri hoş dakikalar yaşattı. Koliva’nın solisti İlhan Gülten Didim’e ikinci kez geldiklerini belirterek “Geçen yıl yine Ağustos ayında Didimdeydik; bu ikinci gelişimiz. Bizim buraya gelmemizde emeği olan Dernek Başkanımız Hakan Kılıç’a ve yönetimine teşekkür ediyorum. Halk konserini de sponsorlar aracılığıyla düzenleniyor; tüm sponsorlara da ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Ardından Koliva tarafından çalınan şarkılarla horonlar çekildi; zaman zaman duygusal parçalara eşlik edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren konserde Didimliler hoş saatler yaşadı.