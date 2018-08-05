Diğer
Kategoriler
05 Ağustos 2018 11:20

Didimliler Karadeniz ezgileriyle eğlendi

Aydının Didim İlçesinde Didim Karadenizliler Derneği tarafından ücretsiz olarak düzenlenen “Koliva” konseri düzenlendi.

Didimliler Karadeniz ezgileriyle eğlendi

05 Ağustos 2018 11:20


Karadeniz müziğinin güçlü gruplarından “Koliva” Didim Kent Meydanında ücretsiz olarak düzenlenen konserde Didimlileri coşturdu. Dernek yönetimi ile sponsorlar aracılığıyla düzenlenen konsere yaklaşık 8 bine yakın kişi katıldı. Kendisine ait eserleri seslendiren Koliva, tatilcileri ve Didimlileri hoş dakikalar yaşattı. Koliva’nın solisti İlhan Gülten Didim’e ikinci kez geldiklerini belirterek “Geçen yıl yine Ağustos ayında Didimdeydik; bu ikinci gelişimiz. Bizim buraya gelmemizde emeği olan Dernek Başkanımız Hakan Kılıç’a ve yönetimine teşekkür ediyorum. Halk konserini de sponsorlar aracılığıyla düzenleniyor; tüm sponsorlara da ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.


Ardından Koliva tarafından çalınan şarkılarla horonlar çekildi; zaman zaman duygusal parçalara eşlik edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren konserde Didimliler hoş saatler yaşadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
36
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    36°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    38°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç