Didimliler referandum için sandık başında

Didim’de 149 sandıkta 56 bin 664 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Ülke Genelinde olduğu gibi Didimliler referandum için sandığa gitti. İlçede saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma süresi akşam saat 17.00’de sona erecek. Didimliler sabahın erken saatlerinde itibaren oy kullanmaya başlarken, 149 sandıkta 56 bin 664 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Gencinden yaşlısına Didim halkı vatandaşlık görevini yerine getirirken okul bahçelerinde ise güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde olduğu görüldü.