İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didimliler Şehit Fethi Sekin'in adının yaşatılmasını istiyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, duyarlı bir grup vatandaş İzmir’deki terör saldırısını önleyen ve şehit Polis Memuru Fethi Sekin isminin karakolda yaşatılması için Didim Kaymakamlığına imza ile başvurdu.

Aydın'ın Didim ilçesinde, duyarlı bir grup vatandaş İzmir'deki terör saldırısını önleyen ve şehit Polis Memuru Fethi Sekin isminin karakolda yaşatılması için Didim Kaymakamlığına imza ile başvurdu.


2016 yılında İzmir'deki terör saldırısını önleyen ve olay esnasında şehit düşen Polis memuru Fethi Sekin isminin, Didim Altınkum Polis karakoluna verilmesini talep eden, bir gurup vatandaş, topladıkları imzaları ile isteklerini belirten dilekçelerini, Didim Kaymakamlığına iletti. Dilekçelere Kaymakam Mehmet Türköz'e teslim edilirken, Türköz ise duyarlı davranışları için teşekkür edip ilgili birimlerle görüşüp isteklerinin iletileceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.