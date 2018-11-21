Didimliler Şehit Fethi Sekin'in adının yaşatılmasını istiyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, duyarlı bir grup vatandaş İzmir'deki terör saldırısını önleyen ve şehit Polis Memuru Fethi Sekin isminin karakolda yaşatılması için Didim Kaymakamlığına imza ile başvurdu.

2016 yılında İzmir'deki terör saldırısını önleyen ve olay esnasında şehit düşen Polis memuru Fethi Sekin isminin, Didim Altınkum Polis karakoluna verilmesini talep eden, bir gurup vatandaş, topladıkları imzaları ile isteklerini belirten dilekçelerini, Didim Kaymakamlığına iletti. Dilekçelere Kaymakam Mehmet Türköz'e teslim edilirken, Türköz ise duyarlı davranışları için teşekkür edip ilgili birimlerle görüşüp isteklerinin iletileceğini belirtti.