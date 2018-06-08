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08 Haziran 2018 08:03

Didimspor transfer sezonuna hızlı girdi

Aydın Amatör Küme ekiplerinde Didimspor, dış transferde 2 ve iç transferde 2 olmak üzere 4 futbolcu ile anlaşma sağladı.

Didimspor transfer sezonuna hızlı girdi

08 Haziran 2018 08:03


Aydın Amatör Kümenin Didim ekiplerinden Didimspor, yeni sezona hızlı başladı. Antrenör Alpaslan Başkaya ile anlaşılmasının ardından sarı lacivertli ekip, dış transferde Aydın bölgesinde birçok üst kulüplerde futbol oynayan tecrübeli eldiven kaleci Servet Danacı, önceki sezonlarda Didim Belediye Spor, Kuşadası 1922 ve geçen sezon süper amatör ekiplerinden olan Gümüşlükspor’da oynayan orta saha Onur Eryılmaz ile iç transferde kaleci Cafer İçigen ve sol kanat Deniz Yılmaz ile yeniden anlaştı.


Didimspor Sportif Direktörü Özkan Caymaz, “Yeni transferlerimiz kulübümüze ve futbolcu arkadaşlara Hayırlı olsun. Transferlerimiz devam edecek. Hedefimiz Şampiyonluk bunun için ne gerekiyorsa Kulübümüz için yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.




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