Didimspor transfer sezonuna hızlı girdi

Aydın Amatör Kümenin Didim ekiplerinden Didimspor, yeni sezona hızlı başladı. Antrenör Alpaslan Başkaya ile anlaşılmasının ardından sarı lacivertli ekip, dış transferde Aydın bölgesinde birçok üst kulüplerde futbol oynayan tecrübeli eldiven kaleci Servet Danacı, önceki sezonlarda Didim Belediye Spor, Kuşadası 1922 ve geçen sezon süper amatör ekiplerinden olan Gümüşlükspor’da oynayan orta saha Onur Eryılmaz ile iç transferde kaleci Cafer İçigen ve sol kanat Deniz Yılmaz ile yeniden anlaştı.

Didimspor Sportif Direktörü Özkan Caymaz, “Yeni transferlerimiz kulübümüze ve futbolcu arkadaşlara Hayırlı olsun. Transferlerimiz devam edecek. Hedefimiz Şampiyonluk bunun için ne gerekiyorsa Kulübümüz için yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.