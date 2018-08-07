Didimspor’dan sezona moralli başlangıç

Amatör küme ekiplerinden Didimspor yönetimi, teknik heyet, futbolcular ve basınla yemekte bir araya geldi.

Aydın Amatör süper lig olarak hedefini belirleyen Didimspor, moral yemeğinden bir araya geldi. Sezon başı çalışmaları yeni başlayan 1. amatör küme ekibinde Başkan Kadir Akar, Asbaşkan Deniz Polat ve Kulüp yöneticileri, teknik heyet, futbolcular ve basın mensupları yemekte bir araya geldi. Yemek sonrası konuşan Didimspor Kulüp Başkanı Kadir Akar bu sezon 13 yeni transfer yaptıklarını belirterek “Kadromuzda 20 futbolcumuz var. Bunların 13’ü yeni transfer fakat bu transferlerden 7’si Didim’in kendi çocukları; yani bu yıl Didimspor olarak Didim’in kendi çocuklarını takıma kattık ve özümüze döndük. Güzel bir kadro oluşturduk. Bu yıl 1. amatör kümede 2 takım bir üst lige çıkacak. O nedenle hedefimiz namağlup bu yıl Süper Amatöre çıkmak istiyoruz. Sevgi ve saygı ortamında, disiplinle çalışarak takımımızı iyi noktalara taşımaya gayret ediyoruz.”dedi.

Akar A takımın yanı sıra altyapıya da önem verdiklerini, 100 olan sporcu sayısını 250’ye çıkarmak istediklerini dile getirdi. Bu yıl kulübe gelir için forma ve atkı satışı yapacaklarını kaydeden Akar, Didimli esnaf ve işadamlarından da destek beklediklerini sözlerine ekledi.