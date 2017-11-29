Ziyarette Dernek başkanı Özgür Deniz, Kılıçdaroğlu’na Didim’le ilgili bir dosya sundu.

Didim Genç İşadamları Derneği Başkanı Özgür Deniz ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Ankara’da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu makamında ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu Dernek çalışmaları ve Didimle ilgili bilgiler veren Deniz ziyaretle ilgili değerlendirmesinde şunları kaydetti; “40 dakikalık görüşme gerçekleştirdik. Ziyaretimizde Genel Başkan yardımcısı Çetin Osman Budak’ta katıldı. Verimli geçen bir ziyaret oldu ve Kemal bey’e kendi projelerimiz anlattık. Çalışmalarımızı dosya halinde sunduk. Ziyaretin sonunda kendisine tablo hediye ederek, plaket takdim ettik.”dedi.