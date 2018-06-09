Dilek Yarımadası Milli Parkı sezona hazır

Okulların tatil olmasıyla birlikte günübirlik tatilcilerin en çok tercih ettiği yerlerin başında gelen milli parkta daha ilk günden yoğun bir talep başladı. Temizlik aracı ve personel takviyesi yapılan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda ziyaretçilerin yoğun talebi nedeniyle 8 maddelik bir uyarı açıklaması yapıldı. Milli Park müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“ Milli Parkımıza ziyaretçilerimizin yoğun talebi başlamıştır. Katı AtıkToplama Aracımız hizmete girmiştir.Milli Parktaki zorunlu hizmetler aksamadan,eskisinden daha organize bir şekilde devam etmektedir.Tüm personelimiz fedakarca ziyaretçilerimizin hizmetindeler.Ziyaretçilerimizin Milli Parkımıza gelirken aşağıda belirtilen uyarıları dikkate almalarını rica ediyoruz.

1- Milli Parkımıza ziyaretçi girişi ve kapanış saatleri 8:30 - 17:00 saatleri arasındadır.

2- Milli Parkımızda ateşli piknik yapılamamaktadır.Tüp ve Mangal kullanımı yasaktır.

3- Milli Parkımızın tespit edilen araç kapasitesi günlük 1200 araçtır.Bu kapasitenin üstünde Milli Parka araç alınmayacaktır. Ana ulaşım yoluna uzun süreli park yapmak yasaktır.Jandarma trafik ekipleri tarafından ceza ve araç çekilmesi işlemi uygulanacaktır.Bu sebepten dolayı toplu taşıma araçlarını tercih etmenizi rica ediyoruz.

4- Milli Parkımızda güvenliğiniz için her koyda kamera ve anons sitemi bulunmaktadır.Lütfen yapılan anonsları dikkate alınız.

5- Milli Parkımızda kullanıma açık koylarda İşletmecinin tek taraflı olarak sözleşmeden çekilmesinden dolayı restoran,büfe ve cankurtaran hizmetleri bu sezon verilemiyecektir.Ziyaretçilerimizin bu konuda tedbirli olmalarını rica ediyoruz.

6-Girişteki dijital panomuzdaki bilgilendirmelere dikkat etmenizi rica ediyoruz.

7- Milli Parkımızda HGS uygulaması başlamıştır.Girişte araç yoğunluğu oluşmaması için HGS bakiyenizi yeterli miktarda tutunuz.

8- Milli Parkta yaşıyacağınız sorunları alanda Milli Park logolu kıyafet giyen personelimize iletebilirsiniz.Hızlı bir şekilde talebiniz bize ulaşacaktır. Milli Park tüm halkımıza ait Milli Bir Değerdir.O yüzden ona hak ettiği kıymeti verelim ve onu koruyalım. Milli Park Müdürlüğümüz tüm personeli ile yaz sezonunda Tabiatın ve Ziyaretçilerimizin Hizmetindedir “