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16 Haziran 2018 16:19

Dilek Yarımadası Milli Parkı’na ziyaretçi akını

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Dilek Yarımadası Milli Parkı’na ziyaretçi akını

16 Haziran 2018 16:19

Bünyesinde barındırdığı endemik bitki türleri, Alageyik, Akdeniz foku ile tepeli pelikan gibi nesli tükenmekte olan hayvanlar ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken parkın koyları da yerli ve yabancı turistlerin gözde yerleri haline geldi.


Bayramın tatilini Kuşadası’nda geçirenler ile günübirlik olarak Kuşadası’na gelen tatilcilerin en çok görmek istediği yerlerin başında Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı ilk sırayı aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren parka gelen ziyaretçilerin araçları uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Ziyaretçiler hem doğal ortamın keyfini yaşadı, hem de koylarda denize girerek vakit geçirdi.




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