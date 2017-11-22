Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda kuş gözlem kulesi yapılıyor

Yapımı tamamlanma aşamasında olan kuş gözlem kulesi kısa süre içerisinde hizmete açılacak.

Bitki ve hayvan türleri ile dünyanın sayılı doğal alanlarından biri olan Kuşadası Dilek Yarımadası Büyükmenderes Deltası Milli Parkı’nda 256 farklı kuş türü barınıyor. Bunların yanında binlerce göçmen kuş Menderes Deltası’nın sığ sularında beslenmek ve üremek için her yıl Ege’nin ılıman iklimine geri dönüyor ve Bu vahşi coğrafyada yaban hayatı uyum içinde varlığını sürdürüyor. Milli Parkı Müdürlüğü, bu önemli kuş türlerinin tam anlamıyla gözlemlenmesi için kuş gözlem kulesi projesini hayata geçirdi. Kuş gözlem kulesi tamamlandığında hem kuş gözlem meraklıların hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmesi bekleniyor.